2023 findet die Welt-Meisterschaft im Frauen-Fußball in Australien und Neuseeland statt. Am Donnerstag trat das österreichische Team gegen das schottische Team an. Starker Regen und Wind erwartete die Spielerinnen im Stadion in Glasgow in Schottland.

Die Österreicherinnen verloren gegen die Schottinnen 0 zu 1. Damit können sie nicht an der Welt-Meisterschaft teilnehmen.