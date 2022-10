Am 9. Oktober findet in Österreich die Bundes-Präsidenten-Wahl statt. Deswegen gab es auf ORF 2, im Fernsehen, für jeden Kandidaten noch einmal die Möglichkeit zu sprechen.

Diese Kandidaten kann man wählen: Alexander Van der Bellen, Michael Brunner, Heinrich Staudinger, Gerald Grosz, Dominik Wlazny, Tassilo Wallentin oder Walter Rosenkranz.

Wenn einer der 7 Kandidaten am Sonntag mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, ist er der nächste Bundes-Präsident Österreichs. Wenn nicht, wird es am 6. November eine Wahl zwischen den 2 Kandidaten mit den meisten Stimmen geben.

Die Wahl

Um zu wählen, muss man in das zuständige Wahl-Lokal gehen. Zu welchem Wahl-Lokal man gehen muss, steht auf der Wahl-Information, die per Post an alle zugesandt wurde. Man kann auch mit einer Wahl-Karte abstimmen. Wer schon eine Wahl-Karte zuhause hat, diese aber noch nicht abgegeben hat, hat am Sonntag noch eine weitere Möglichkeit. Die Wahl-Karte kann am Wahl-Tag in jedem Wahl-Lokal abgegeben werden.

Bundes-Präsident

Das Amt des Bundes-Präsidenten ist das höchste politische Amt Österreichs. Der Bundes-Präsident vertritt zum Beispiel Österreich bei Staats-Besuchen. Und er unterschreibt Gesetze. Erst mit seiner Unterschrift treten Gesetze in Österreich in Kraft. Die Amts-Zeit des Bundes-Präsidenten beträgt 6 Jahre. Eine Person kann maximal 2-mal Bundes-Präsident sein.

Momentan ist Alexander Van der Bellen der österreichische Bundes-Präsident.