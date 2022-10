Am gestrigen Dienstag (4. Oktober) wurde die 1. vegane Käse-Fabrik in Österreich eröffnet. Die Fabrik befindet sich in Spielberg in der Ober-Steiermark. Sie gehört zu der deutschen Firma "Veganz".

Die Firma "Veganz" hat eigene Lebensmittel-Geschäfte, in denen ausschließlich vegane Produkte verkauft werden.

Vegan

Vegan bedeutet, dass die Produkte rein pflanzlich sind. Es ist also nichts enthalten, das von Tieren stammt. Vegane Lebens-Mittel enthalten zum Beispiel keine Tier-Milch oder Eier. Aber auch Kosmetik-Artikel wie Seifen können vegan sein.

45.000 Käse pro Monat

7 Mitarbeiter werden in der Fabrik in Spielberg arbeiten. Es sollen ungefähr 45.000 Käse jeden Monat produziert werden. Zum Beispiel wird es einen Art Camembert-Käse geben, der aus Cashew-Nüssen hergestellt wird.