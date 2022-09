In den Gas-Pipelines Nord-Stream 1 und Nord-Stream 2 sind 3 Gas-Lecks entdeckt worden. Ein Leck ist ein Loch, aus dem Flüssigkeiten oder Gase austreten können.

Die Schiff-Fahrt im Umkreis der Gas-Lecks ist unterbrochen worden, weil das für Schiffe gefährlich ist. Die Ursache der Gas-Lecks ist noch nicht bekannt.

Von Russland nach Deutschland

Nord-Stream 1 und Nord-Stream 2 sind 2 Gas-Pipelines, über die Gas von der russischen zur deutschen Küste geliefert werden können. Eine Pipeline ist eine Rohr-Leitung, über die zum Beispiel Gas transportiert werden kann. Die Pipeline ist 1.230 Kilometer lang.

Nicht in Betrieb

Die Pipeline Nord-Stream 1 gibt es seit dem Jahr 2011. Bis September 2022 wurde sie viel genutzt. Ab September wurde plötzlich deutlich weniger Gas geliefert als eigentlich vereinbart. Dann wurden die Gas-Lieferungen über Nord-Stream 1 komplett gestoppt. Grund soll ein Öl-Austritt sein.

Die Gas-Pipeline Nord-Stream 2 war seit ihrer Fertigstellung 2021 nie in Betrieb genommen worden. Grund ist der Angriff Russlands auf die Ukraine, der im Februar 2022 gestartet hat.

Sabotage-Vermutung

Einige Länder vermuten, dass die Pipelines sabotiert worden sein könnten. Sabotage bedeutet, dass etwas absichtlich gestört, beeinträchtigt oder zerstört wird. Mess-Stationen in Schweden und Dänemark bemerkten am Montag starke Explosionen in der Nähe der Pipelines. Bilder zeigen, dass sich Blasen auf der Meeres-Oberfläche bildeten.