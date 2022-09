Ab 29. September startet wieder die Grazer Herbst-Messe. Sie findet bis 3. Oktober statt. Ungefähr 450 Aussteller werden in den Messe-Hallen sein. Es werden etwa 70.000 Besucher erwartet.

Im Vor-Verkauf kosten die Messe-Tickets 6 Euro. Ein Tages-Ticket kostet 8 Euro. Am Freitag (30. September) kostet das Tages-Ticket 4 Euro. Am Messe-Montag (3. Oktober) ist der Preis wie immer 2 Euro.

Messe-Programm

Besonders dieses Jahr ist, dass ein Radio-Sender die Musik auf der Messe spielen wird. Es ist der Radio-Sender "Radio Grün-Weiss". Jede halbe Stunde werden in der Freiluft-Arena B bekannte Musiker auftreten. Am Samstag, um 13 Uhr kann man sich sogar seine persönliche Lieblings-Musik beim "Wunschradio Live" aussuchen.

Es gibt auch viele andere Programm-Punkte, die man sich ansehen kann. In der Halle A ist eine lebens-große Storm Trooper Lego-Figur aus der "Star Wars" Film-Reihe ausgestellt. Es gibt auch Workshops, Vorträge und eine Sonder-Ausstellung.

Die Mode-Schauen werden in der Halle C stattfinden.

Weitere Aktivitäten zum Mitmachen

In der Halle A gibt es auch Taekwondo-Trainings-Einheiten, bei denen man mitmachen kann. Taekwondo ist eine Kampfkunst-Art.

Die Rettung, die Feuerwehr und die Polizei werden auch am Messe-Gelände sein. Es gibt zum Beispiel eine Hundestaffel-Vorführung. Diese ist am Freitag und am Samstag, jeweils um 14 Uhr zu sehen. Auch Lösch-Übungen zum Mitmachen wird es geben. Diese sind am Freitag um 15 Uhr und am Samstag um 11 Uhr. Fußball-Fans haben am Samstag um 13 Uhr die Chance einige Sturm-Spieler zu treffen, um sich Autogramme zu holen.