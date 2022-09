Gestern fand im Wiener Ernst-Happel-Stadion das letzte Gruppen-Spiel der österreichischen Fußball-National-Mannschaft statt. Dabei spielte Österreich gegen Kroatien und verlor mit 1 zu 3 Toren.

Damit beendet Österreich seine Gruppe der A-Liga der Nations-League auf dem letzten Platz. Bei der nächsten Nations-League wird Österreich daher in der B-Liga spielen.

Unterschiedliche Ligen

In der Fußball-Nations-League sind die National-Mannschaften in unterschiedlichen Ligen eingeteilt. Es gibt eine A-, B-, C- und D-Liga. Die A-Liga ist die beste Liga. Österreich spielte dieses Jahr in der A-Liga.

Die Nations-League findet zusätzlich zu Fußball-Welt-Meisterschaften (WM) und Europa-Meisterschaften (EM) statt. Wenn Mannschaften in der Nations-League gut spielen, können sie zusätzliche Möglichkeiten bekommen, bei einer WM oder EM mitzuspielen.