In Tasmanien sind zahlreiche Wale gestrandet. Sie liegen in der flachen Macquarie-Bucht im Westen von Tasmanien. Die Wale wurden am Mittwoch (21. September) entdeckt.

Wie viele und um welche Art von Walen es sich handelt, ist noch unklar. Es ist auch nicht bekannt, was die Ursache für die Strandungen sein könnte. Wie viele Wale noch leben, weiß man ebenfalls nicht.

Größte Massen-Strandung im Jahr 2020

Tasmanien ist eine Insel, die südlich von Australien liegt. Dort sind am 21. September 2020 schon einmal Wale gestrandet. Dabei handelte es sich um Grind-Wale.

Es war die bisher größte bekannte Massen-Strandung von Grind-Walen in Australien. Sie lagen ebenfalls in der Macquarie-Bucht. Damals waren ungefähr 470 Grind-Wale in der Bucht. Es konnten nur 111 Tiere gerettet werden.