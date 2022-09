Am heutigen Dienstag-Abend spielt die österreichische Damen-Fußball-Nationalmannschaft gegen Nord-Mazedonien. Es ist das letzte Gruppen-Spiel in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft (WM). Das Spiel wird in Wiener Neustadt stattfinden. Es beginnt um 20.30 Uhr und kann auf ORF Sport Plus angesehen werden.

Platz 1 und 2

Auf dem 1. Platz der Gruppe D steht England. Damit ist England bereits fix bei der WM dabei. Österreichs Nationalmannschaft ist auf Platz 2. Damit ist Österreich nicht automatisch bei der WM dabei, sondern darf nach der Gruppen-Phase noch in der Ausscheidungs-Phase spielen.

Diese Ausscheidungs-Phase besteht aus 2 Runden. Wenn Österreich das heutige Spiel gegen Nord-Mazedonien mit einem hohen Ergebnis gewinnt, dann könnte es für Österreich einfacher in der Ausscheidungs-Phase werden.