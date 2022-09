Die russischen Soldaten besetzten das Atom-Kraftwerk Saporischschja. Unter der Aufsicht der russischen Soldaten arbeitet noch das ukrainische Personal im Kraftwerk.

Die Anlage und die Umgebung werden immer wieder beschossen. Die Russen und die Ukrainer geben sich gegenseitig die Schuld dafür.

Genaue Untersuchungen

Das Atom-Kraftwerk Saporischschja in der Ukraine wird seit einiger Zeit von russischen Soldaten besetzt. Am Donnerstag sind die Atom-Experten der Vereinten Nationen bei dem Atom-Kraftwerk eingetroffen. Sie wollen untersuchen, ob alles in Ordnung ist. Die Atom-Experten wollen längere Zeit im Kraftwerk für Untersuchungen bleiben.

Die Atom-Experten der Internationalen Atomenergie-Behörde IAEA untersuchen gerade das Kraftwerk. Sie untersuchen in welchem Zustand die Anlage ist. Auch wird darauf geachtet unter welchen Bedingungen das ukrainische Personal dort arbeitet.

Atom-Kraftwerk

Ein Atom-Kraftwerk erzeugt sehr viel Strom. Das passiert, indem Atom-Kerne gespalten werden. Überwacht ist das ungefährlich. Wird aber zu viel Energie in sehr kurzer Zeit freigesetzt, kann das sehr gefährlich werden. Es kann zu einer Ketten-Reaktion kommen. Diese kann zu einer Explosion führen. Dabei wird radioaktive Strahlung freigesetzt. Man sieht sie nicht, aber radioaktive Strahlung ist hochgiftig.