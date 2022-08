In vielen Ländern der Welt herrscht weiter Dürre. Dadurch sinken die Wasser-Stände in Gewässern. Durch den tiefen Wasser-Stand werden alte Brücken oder Schiffs-Wracke freigelegt. In einem ausgetrockneten Fluss-Bett in Texas wurden sogar Dinosaurier-Spuren gefunden.

113 Millionen Jahre

Die Spuren wurden in einem US-Nationalpark gefunden. Der Park heißt "Dinosaur Valley State Park". Die Spuren sollen 113 Millionen Jahre alt sein. Die meisten Abdrücke sollen von einem Acrocantho-Saurus stammen. Das ist ein fleisch-fressender Dinosaurier. Er war bis zu 5 Meter groß und 7 Tonnen schwer.

Es gibt auch andere Spuren von einem Sauro-Poseidon. Dieser hatte einen langen Hals und wurde bis zu 18 Meter lang. Er wog bis zu 44 Tonnen.

Längste Spuren-Folge

Diese Entdeckung ist eine wissenschaftliche Sensation. Es könnte sich um die längsten aufeinander-folgenden Spuren weltweit handeln.

Wenn es regnet, könnten die Spuren bald wieder im Wasser verschwinden. Bei einem vollen Fluss kann man die Spuren nicht sehen. Der Park versucht die Dinosaurier-Spuren für die Zukunft zu schützen.