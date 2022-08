Fotos vom Hubschrauber-Absturz: Vanessa Bryant bekommt Schadenersatz

Nach dem Hubschrauber-Absturz des Basketball-Stars Kobe Bryant im Jänner 2020 sind Fotos der Verunglückten in unangemessener Weise gezeigt und verbreitet worden. Dies haben Geschworene in einem Prozess in Kalifornien entschieden. Vanessa Bryant erhält 16 Millionen Dollar Entschädigung.