Die Frauen-Fußball-Mannschaft des SK Sturm Graz hat in der Saison 2021-22 den 2. Platz in der österreichischen Fußball-Liga erreicht. Dadurch darf Sturm Graz in der Qualifikation zur Fußball-Champions-League mitspielen. In der 1. Qualifikations-Runde spielt Sturm Graz gegen den bekannten spanischen Verein Real Madrid. Das Spiel findet diesen Donnerstag in Madrid statt.

Um sich für die Frauen-Fußball-Champions-League zu qualifizieren, muss Sturm Graz das Spiel gegen Real Madrid und dann auch in der 2. Qualifikations-Runde gewinnen.

Hohe Einnahmen

Die Fußball-Champions-League ist ein Wettbewerb, bei dem die besten europäischen Fußball-Mannschaften gegeneinander spielen. Die Mannschaften sind nicht automatisch dabei, sondern müssen sich dafür qualifizieren. Die Fußball-Champions-League findet jährlich statt. Die Mannschaften können durch ihre Teilnahme bei der Champions-League viel Geld einnehmen.