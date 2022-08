Am heutigen Dienstag (09. August 2022) spielt der SK Sturm gegen Dynamo Kiew. Es ist die 3. Runde der Qualifikations-Spiele für die Champions League. Das Spiel wird um 20:30 Uhr live auf ORF 1 übertragen.

Hin- und Rück-Spiel

Die 3. Runde der Fußball-Champions-League besteht aus 2 Spielen. Das 1. Spiel fand in Lodz statt. Das ist eine Stadt in Polen. Das 2. Spiel wird heute in Graz ausgetragen. Beim 1. Spiel hat der SK Sturm mit 0 zu 1 verloren.

Beim Spiel werden Tausende Fans dabei sein. Das Spiel ist ausverkauft.

Fußball Champions-League

Die Fußball Champions-League ist ein Wettbewerb, bei dem die besten europäischen Fußball-Mannschaften gegeneinander spielen. Die Mannschaften sind nicht automatisch dabei, sondern müssen sich dafür qualifizieren. Die Fußball-Champions-League findet jährlich statt. Die Mannschaften können durch ihre Teilnahme bei der Champions-League viel Geld einnehmen.