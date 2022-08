Olivia Newton-John war eine bekannte Sängerin und Schauspielerin. Bekannt wurde sie mit ihrer Haupt-Rolle im Film „Grease“. Nun ist sie am 8. August 2022 verstorben. Sie wurde 73 Jahre alt.

Ihre Familie und Freunde waren bei ihr. Sie starb friedlich in ihrem Zuhause in Süd-Kalifornien.

Bekannt durch „Grease“

Olivia Newton-John wurde durch ihre Rolle im Film „Grease“ berühmt. „Grease“ kam im Jahr 1978 heraus. Dort spielte sie an der Seite von John Travolta. Ihre Rollen waren Sandy und Danny. Bekannte Lieder aus dem Film sind „You're the One that I Want“, „Summer Nights“ und „Hopelessly Devoted to You“.

Berühmte Sängerin

Auch mit Liedern wie „Physical“, „Xanadu“ und „Honestly Love You“ feierte sie Welt-Erfolge. Beim Eurovision Song Contest 1974 vertrat sie Großbritannien. Sie sang das Lied „Long Live Love“.