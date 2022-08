Die Chance, dass man am Wochenende sehr viele Stern-Schnuppen sieht, ist groß. Da erhellen die sogenannten Perseiden wieder den Nacht-Himmel. Genauer gesagt in der Nacht von Freitag auf Samstag.



Perseiden sind kleine Stein-Brocken, die von der Schwer-Kraft der Erde angezogen werden. Die Stein-Brocken kreisen um die Erde. Dabei werden sie immer schneller. Wenn sie in die Erd-Atmosphäre eindringen, verglühen sie. Dann leuchten die Stein-Brocken. Das nehmen wir auf der Erde als Stern-Schnuppen wahr.



Wenn das Wetter mitspielt, kann man viele dieser Stern-Schnuppen am Himmel sehen. Am besten sieht man sie, wenn es ganz dunkel ist. Allerdings wird in der Nacht davor Vollmond sein. Da es dadurch heller ist, wird man die Stern-Schnuppen heuer nicht so gut sehen können.

Hier geht es zur Original-Geschichte Sternschnuppenstrom Perseiden: Vollmond stört heuer Sichtbarkeit Mit Grafik vor 2 Stunden Sternschnuppenstrom