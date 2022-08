Der Klima-Wandel ist überall spürbar und die Emissionen steigen. Emissionen sind schädliche Stoffe, die über Abgase in die Umwelt gelangen. Diese entstehen zum Beispiel durch Autos oder Fabriken.

Der Stadt-Rechnungs-Hof von Graz hat die Klima-Ziele überprüft. Es hat sich gezeigt, dass die aktuellen Grazer Klima-Ziele nur schwer erreicht werden können.

Grazer Klima-Ziele

Graz soll bis zum Jahr 2030, spätestens bis 2040 klima-neutral werden. Damit ist gemeint, dass das Klima nicht mehr beeinflusst wird. Dieses Ziel zu erreichen, ist aber sehr schwierig. Aktuell müsste man sehr viel ändern, um diese Ziele zu erreichen.

Jahres-Budget fürs Klima im Februar verbraucht

Momentan ist das Jahres-Budget für jährliche Treibhaus-Gase in Graz aufgebraucht. Bereits im Februar war es aufgebraucht. Ein Treibhaus-Gas ist zum Beispiel CO2. Treibhaus-Gase entstehen durch Fahrzeuge und Fabriken. Die Treibhaus-Gase sind ein Grund dafür, dass es auf der Welt immer wärmer wird und sich das Klima ändert.

Graz verbrauchte im Jahr 2019 mehr als 5.500 Gigawatt an Energie. Um das auszugleichen, müsste man pro Einwohner in Graz 1.140 Bäume pflanzen. Das wäre ein Wald, der mehr als 25-Mal so groß wie Graz wäre. Die meiste Energie verbrauchen Haushalte, dann die Gewerbe und dann der Verkehr.

Klima-Schutz-Plan

Man müsste die Treibhaus-Gase jedes Jahr um 10 Prozent senken. Bei 100 Kilo wären das 10 Kilo. Allerdings ist das sehr schwierig.

Nun haben verschiedene Bereiche in Graz begonnen, ihre Beiträge für die Klima-Ziele auszuarbeiten. Danach soll ein Klima-Schutz-Plan nach und nach umgesetzt werden. Auch die Bewohner in Graz sollten helfen, die Klima-Ziele zu erreichen.