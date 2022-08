An diesem 3. August ist „Equal Pension Day“ in Österreich. Das bedeutet, dass Männer bis heute durchschnittlich so viel Pension bekommen haben wie Frauen bis Ende des Jahres. Deswegen sind Frauen im Alter besonders oft von Armut betroffen.

Durchschnittlich bekommen Männer eine Pension von rund 2.100 Euro. Frauen bekommen nur etwa 1.200 Euro. Das ist etwas mehr als die Hälfte.

Unterschiede in Österreich

In Österreich ist der Pensions-Unterschied (was das Gehalt betrifft) bei Frauen und Männern sehr hoch. In anderen europäischen Ländern ist der Unterschied geringer. Es gibt aber auch Unterschiede in den Bundesländern. In Wien zum Beispiel ist der „Equal Pension Day“ im September. In Vorarlberg war er schon Anfang Juli.

Gründe für geringe Pension

Es gibt einige Gründe, warum Frauen weniger Pension bekommen. Frauen gehen früher in Pension. Außerdem übernehmen oft die Frauen die Kinder-Betreuung. Die Hälfte aller arbeitenden Frauen arbeitet in Teilzeit. Das alles wirkt sich auf die Höhe der Pension aus.

Um die Pension von Frauen zu verbessern, müsse man die Kinder-Betreuung ausbauen. Außerdem sollten beispielsweise Kinder-Betreuungs-Zeiten und Eltern-Teilzeit berücksichtigt werden.