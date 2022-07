Ein Ehepaar aus Salzburg entdeckte in Châtellerault in West-Frankreich Skelette. Diese Entdeckung meldeten sie Forschern der Paris-Lodron-Universität in Salzburg. Diese konnten neue Erkenntnisse über einen alten Ritter-Orden erlangen.

Privat-Reisen

Elisabeth Heiß und ihr Mann sind Polizisten in Salzburg. Privat sind beide an Geschichte und Archäologie interessiert. Auch deswegen reisen die beiden immer wieder nach Frankreich, Deutschland und Italien. Auf diesen Reisen besuchen sie zum Beispiel alte Kirchen und Gebäude. Eines ihrer Haupt-Themen sind Ritter.

Zusammenarbeit

Nun hat das Ehe-Paar Skelette in einem alten Gebäude in Châtellerault in West-Frankreich gefunden. Eines dieser Skelette, das gefunden wurde, soll von einem Tempel-Ritter aus der Zeit des 12. Jahrhunderts stammen.

Das alte Gebäude soll vor vielen hunderten Jahren vom Templer-Orden genutzt worden sein. Den Templer-Orden gab es zwischen 1118 und 1312. Der Templer-Orden war ein Ritter-Orden. Er war dem Papst direkt unterstellt.