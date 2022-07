Ab Oktober wird es in Graz ein neues Kino geben. Und zwar im Schloßberg. Es wird nur 16 Sitz-Plätze geben. Die Sitze werden beweglich sein und haben spezielle Effekte. Denn die Besucher begleiten sozusagen eine Fliege auf ihrem Flug durch Graz. So geht es über Schloßberg, Stadtpark, Zeughaus und die Mur. Für die Zuseher soll es mit den Effekten so wirken, als würden sie selbst fliegen. Der Film dauert 10 Minuten.

Aufgenommen wurde der Flug der Fliege mit einer Drohne. Dieses Gerät kann fliegen und hat eine Kamera eingebaut. Es wird vom Boden aus von einem Menschen gesteuert.