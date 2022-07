Charles Leclerc gewinnt das Formel-1-Rennen in Spielberg

Charles Leclerc vom Ferrari-Team gewinnt das Formel-1-Rennen in Spielberg. Somit hat zum 1. Mal seit 19 Jahren ein Ferrari-Fahrer das Rennen in Spielberg gewonnen. Das Sprint-Rennen am Samstag gewann Max Verstappen.