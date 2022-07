Boris Johnson hat angekündigt, als Chef der Konservativen Partei zurückzutreten. Sobald die Partei einen neuen Chef ernannt hat, wird Boris Johnson auch als Premier-Minister des Vereinigten Königreiches zurücktreten. Dies hat er in einer Rede angekündigt.

Boris Johnson war seit 2019 Premier-Minister des Vereinigten Königreiches und Chef der Konservativen Partei. Zum Vereinigten Königreich gehören England, Schottland, Wales und Nord-Irland.

14 Minister zurückgetreten

Ein Grund dafür, dass Boris Johnson aufhört, sind zahlreiche Rücktritte in seinem Regierung-Team. Am Mittwoch sollen 14 Minister zurückgetreten sein. Das wäre ein neuer Rekord an Rücktritten von Ministern an einem Tag. Einige dieser Minister hatten Boris Johnson aufgerufen, als Premier-Minister zurückzutreten. Boris Johnson hatte seinen Rücktritt gestern noch abgelehnt.