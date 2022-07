Heute Abend, 6. Juli, startet mit dem Spiel England gegen Österreich die Fußball-Europa-Meisterschaft (EM) der Frauen. Die Frauen-Fußball-EM dauert bis 31. Juli. An diesem Tag wird in London das Finale stattfinden.

Österreich spielt in der Gruppe A gegen England, Norwegen und Nord-Irland.

Alle Spiele live

Alle EM-Spiele werden im ORF übertragen. Das heutige Spiel gegen England startet um 21 Uhr. Das Spiel findet im berühmten Old-Trafford-Stadion in Manchester statt.

Gemeinsam Spiele ansehen

Wenn man die Spiele mit anderen Fans gemeinsam schauen möchte, dann gibt es dafür ab heute österreichweit zahlreiche Möglichkeiten. Der Radio-Sender FM4 organisiert ein Public-Viewing in der Ottakringer Brauerei in Wien. Bei einem Public-Viewing werden Sendungen öffentlich, live und im Freien übertragen. Der Eintritt ist kostenlos.

Auch in Graz gibt es ähnliche Möglichkeiten: Zum Beispiel können die Spiele im Paradeis-Hof gemeinsam angeschaut werden. Paradeis-Hof ist der Name für den Innen-Hof beim Kastner & Öhler. Das ist ein großes Kaufhaus in der Grazer Innenstadt. In zahlreichen Bars in der Innenstadt werden die Spiele übertragen.