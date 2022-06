Am heutigen Mittwoch und am Donnerstag findet in Madrid der Nato-Gipfel statt. Ein Gipfel ist ein Treffen der Mitglieder.

Die Nato ist ein Zusammenschluss von 30 Staaten in Europa und Nordamerika. Ziel des Zusammenschlusses ist der gemeinsame Schutz der Staaten. Wenn ein Mitgliedsstaat der Nato militärisch angegriffen wird, helfen ihm die anderen Nato-Mitgliedsstaaten.

Finnland und Schweden wollen zur Nato

Finnland und Schweden sind keine Nato-Mitglieder. Am 18. Mai beantragten sowohl Finnland als auch Schweden die Aufnahme in die Nato. Beide Länder wollen möglichst schnell aufgenommen werden.

Um bei der Nato Mitglied zu werden, müssen alle 30 Mitgliedsländer zustimmen. Bisher war die Türkei als einziges Nato-Mitglied gegen die Aufnahme der Länder Finnland und Schweden.

Ein wichtiger Punkt auf dem Nato-Gipfel wird nun der Antrag von Schweden und Finnland zur Aufnahme in die Nato sein. Nach langen Gesprächen wird die Türkei dem Antrag der beiden Länder zustimmen. Damit können die Beitrittsgespräche für Schweden und Finnland starten.