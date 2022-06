Am Wochenende wurde der 46. Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben. Die Verleihung fand in Klagenfurt statt. Die Siegerin ist die slowenische Autorin Ana Marwan. Sie ist 42 Jahre alt. Ana Marwan gewann ein Preis-Geld von 25.000 Euro.

Der Ingeborg-Bachmann-Preis ist eine Auszeichnung für Schriftsteller. Der Preis wird jedes Jahr bei einer Literatur-Veranstaltung vergeben. Der Bachmann-Preis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen in der deutschen Literatur.

Autorin schreibt in 2 Sprachen

Ana Marwan wurde in Slowenien geboren. Mit 25 Jahren kam sie nach Österreich. Sie lebt mit ihrem Mann in Nieder-Österreich. Ana Marwan schreibt in 2 Sprachen. Slowenisch und Deutsch.

Mit ihrem Text „Wechselkröte“ hat sie den Bachmann-Preis gewonnen. In ihrem Text geht es um eine Frau, die allein lebt. Sie versucht eine wichtige Entscheidung zu treffen.