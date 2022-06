Am Sonntag, 26. Juni, hat der G7-Gipfel begonnen. Er dauert bis Dienstag, 28. Juni. Mit G7 sind die größten Industrie-Staaten der Welt gemeint. Das sind die USA, Italien, Deutschland, das Vereinigte Königreich, Kanada, Japan und Frankreich. Die Präsidenten dieser Staaten treffen sich in regelmäßigen Abständen, um über wichtige Themen zu sprechen.

Teilnahme per Video

Beim diesjährigen Treffen im Schloss Elmau in Deutschland werden zum Beispiel Gespräche über den Krieg in der Ukraine und das Welt-Klima geführt. Der ukrainische Präsident wird per Video zum G7-Gipfel zugeschaltet. Die EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Rats-Präsident Charles Michel sind ebenfalls bei den Gesprächen der G7 dabei.