Die Weltgesundheits-Organisation (WHO) hat einen neuen Bericht veröffentlicht. Darin geht es um die Folgen von Alkohol. Es wird berichtet, dass in Europa 12 von 100 Todes-Fälle auf die Folgen von Alkohol-Konsum zurückzuführen sind. Das ist weltweit die höchste Zahl in diesem Bereich. Jeden Tag sterben in Europa rund 2.500 Menschen an den Folgen von Alkohol-Konsum. Konsumieren heißt etwas einnehmen oder zu sich nehmen.

Vielseitige Folgen

Die Folgen von Alkohol auf den menschlichen Körper sind vielfältig. Alkohol kann abhängig machen und den Körper schaden. Alkohol-Abhängigkeit kann negative Folgen für die Berufs-Tätigkeit und viele andere Lebens-Bereiche haben.

Empfehlungen

Die WHO hat den Alkohol-Konsum in vielen Ländern untersucht. Besonders problematisch sind billige Getränke mit hohem Alkohol-Gehalt. Die WHO empfiehlt in ihrem neuen Bericht unter anderem, dass es einen Mindest-Preis für alkoholische Getränke geben soll.