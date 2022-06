Von 6. bis 31. Juli findet in England die Fußball-Frauen-Europa-Meisterschaft (EM) statt. Österreich spielt in der Gruppe A gegen England, Norwegen und Nord-Irland. Das 1. Spiel Österreichs gegen England ist auch das Eröffnungs-Spiel der heurigen EM. Das Spiel findet im berühmten „Old-Trafford“-Stadion in Manchester statt. Start am 6. Juli ist um 20:15 Uhr.

Alle diese Spiele werden im ORF zu sehen sein. Aber auch alle anderen Spiele der Frauen-EM werden übertragen. Zudem wird der Radio-Sender Ö3 regelmäßig von der EM berichten.

Kostenloses Public-Viewing

Der Radio-Sender FM4 organisiert ein Public-Viewing in der Ottakringer Brauerei in Wien. Bei einem Public-Viewing werden Sendungen öffentlich, live und im Freien übertragen. Das Public-Viewing in der Ottakringer Brauerei startet ebenfalls am 6. Juli. Der Eintritt ist kostenlos.