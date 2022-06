Am heurigen Vater-Tag wird es in Graz ein Gratis-Fest mit dem Namen „Fest für Alle“ geben. Ort ist die Grazer Seifen-Fabrik. Mehr als 80 Vereine werden sich am Fest beteiligen und sich auf einer „Straße der Vielfalt“ vorstellen.

Beim Fest wird es auch eine Auszeichnung für 3 ehrenamtliche Projekte geben. Insgesamt hatten sich 24 Projekte für die Auszeichnung beworben.

Live-Musik und Gratis-Essen

Einlass ist um 11.30 Uhr. Um 12 Uhr werden Bürger-Meisterin Elke Kahr und Stadt-Rat Robert Krotzer eine kurze Rede halten. Beim Fest wird es zum Beispiel Live-Musik und Unterhaltungs-Angebote für Kinder geben. Zum Beispiel wird das Grazer Zauber-Theater zu sehen sein. Innerhalb einer gewissen Uhrzeit wird es zudem auch Gratis-Essen geben. Das Fest endet um 19 Uhr.

Weiter Informationen zum Programm gibt es auf der Internet-Seite der Stadt Graz: "Graz kommt zusammen"