Die Band Opus hat das „Goldene Ehren-Zeichen“ erhalten. Überreicht wurde das Ehren-Zeichen vom steirischen Landes-Hauptmann Hermann Schützenhöfer. Opus wurde im Namen von Bundes-Präsident Alexander Van der Bellen geehrt. Das Ehren-Zeichen wurde in der Aula der Alten Universität in Graz überreicht.

Lange Karriere

Opus ist eine österreichische Rock-Band aus der Steiermark. Bekannt wurde die Band mit Hits wie „Live is Life“. Gegründet wurde die Band im Jahr 1973. Zu Beginn spielte die Band in Garagen. Sie wurden aber sehr bekannt und spielten in großen Stadien sowie bei Benefiz-Konzerten. Bei einem Benefiz-Konzert wird Geld für wohltätige Zwecke gesammelt.

Im Dezember 2021 spielte Opus zum letzten Mal ein Live-Konzert.