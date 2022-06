Heute, Dienstag, wird der türkische Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger Orhan Pamuk 70 Jahre alt. Der Literatur-Nobelpreis ist eine große Auszeichnung für Schriftsteller, die jährlich von der Schwedischen Akademie in Stockholm vergeben wird. Orhan Pamuk erhielt den Nobelpreis im Jahr 2006.

Einsatz für Meinungs-Freiheit

Orhan Pamuk wurde 1952 in der Türkei geboren. Dort wuchs er auch auf. In vielen seiner Werke geht es um Veränderung. Auch seine Heimatstadt Istanbul ist ihm sehr wichtig. Orhan Pamuk setzt sich immer wieder für die Meinungs-Freiheit und Kunst-Freiheit in der Türkei ein.

Aktueller Roman mit deutscher Übersetzung

Heuer ist sein neuester Roman „Nächte der Pest“ auf Deutsch erschienen. Wegen diesem Roman bekam er auch eine Anzeige. Er soll darin den türkischen Staats-Gründer Atatürk und die türkische Flagge beleidigt haben. Zu seinen weiteren Werken zählen zum Beispiel „Schnee“ und „Museum der Unschuld“.