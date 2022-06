Gestern, Mittwoch, fand das Halbfinale der Entscheidungs-Spiele für die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft (WM) 2022 statt. Die Ukraine spielte gegen Schottland und gewann mit 3 zu 1. Das Spiel hätte im März stattfinden sollen. Wegen des Krieges in der Ukraine wurde es aber verschoben.

Noch 1 Spiel

Damit steht die Ukraine im Finale der Entscheidungs-Spiele zur WM-Qualifikation. Im letzten WM-Qualifikations-Finale wird die Ukraine gegen Wales spielen. Das Spiel findet am Sonntag in Cardiff statt. Der Sieger des Spiels darf bei der WM 2022 in Katar spielen.