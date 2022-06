Queen Elizabeth die 2. ist seit 6. Februar 1952 die Königin des Vereinigten Königreiches. Dazu gehören England, Schottland, Wales und Nord-Irland. Queen Elizabeth ist die älteste regierende Königin weltweit. Vor ihr war noch niemand so lange auf dem Thron.

Dieses Jahr feiert Queen Elizabeth die 2. ihr 70-jähriges Thron-Jubiläum. Die Feierlichkeiten finden von 2. Juni bis 5. Juni statt. Es wird viele Programm-Punkte geben.

Traditionelle Militär-Parade

Am Vormittag des 2. Juni findet die traditionelle Militär-Parade statt. Sie wird zum Geburtstag der Queen veranstaltet, der am 21. April war. Tausende Menschen nehmen an der Parade teil. Auch Pferde werden dabei sein. Die Parade findet schon seit 260 Jahren statt. Immer zum Geburtstag des aktuellen Monarchen. Ein Monarch ist der König eines Landes. Außerdem wird es heuer an vielen Orten des Vereinigten Königreichs Leuchtfeuer geben.

Am 3. Juni findet ein Gottesdienst statt. Er ist in der Londoner St. Paul's Cathedral. Dabei soll die größte Kirchen-Glocke des Landes geläutet werden. Sie heißt „Great Paul“.

Platin Party zum Jubiläum

Am Samstag, 4. Juni, sollen die Queen und ihre Familie zu einem Derby in Epsom Downs gehen. Bei einem Derby finden Wettbewerbe im Pferde-Sport statt. An diesem Tag wird es auch eine „Platin-Party“ beim Buckingham-Palast geben. Viele berühmte Musik-Stars, wie zum Beispiel die Band Queen oder Alicia Keys, werden dabei sein. Es soll 3 Bühnen, eine mehrstündige Show und 3D-Projektionen auf dem Palast geben.

Straßen-Partys und Festzug

Am Sonntag, 5. Juni, wird es Straßen-Partys im ganzen Land geben. Auch in anderen Ländern der Welt werden Straßen-Partys gefeiert. Außerdem soll es einen großen Festzug zum Jubiläum geben. Dort werden Teile aus dem Leben der Queen und die 70 Jahre, in denen sie Königin war, dargestellt. An dem Festzug sollen ungefähr 10.000 Menschen beteiligt sein.