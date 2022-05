Die Herren-Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wird Neues bringen.

Zum Beispiel wird die FIFA zum 1. Mal in der Geschichte Schieds-Richterinnen bei einer Weltmeisterschaft einsetzen. 3 Schieds-Richterinnen sind von der FIFA ernannt worden, um Spiele bei der Fußball-WM in Katar zu leiten. Zudem werden 3 Frauen als Schiedsrichter-Assistenten dabei sein. Die FIFA ist der Welt-Fußballverband, der zum Beispiel die Fußball-Weltmeisterschaft organisiert.

Weltmeisterschaft im Winter

Zum 1. Mal überhaupt wird die Herren-Fußball-Weltmeisterschaft nicht im Sommer stattfinden. Der Grund sind die hohen Temperaturen in Katar. Im Sommer kann es in der Region 50 Grad haben. Die Herren-Fußball-Weltmeisterschaft wird vom 21. November bis 18. Dezember in Katar stattfinden.

Katar ist ein kleines Land auf der arabischen Halb-Insel. Die Nachbar-Länder sind das große Land Saudi-Arabien und die kleineren Länder Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate.