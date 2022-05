Am heutigen Freitag soll die „Kindergarten-Milliarde“ präsentiert werden. Kindergarten-Milliarde bedeutet, dass es in den nächsten 5 Jahren insgesamt 1 Milliarde Euro für den Ausbau der Kinder-Betreuung geben soll. Jedes Jahr sollen 200 Millionen Euro in Österreich ausgegeben werden. Zuvor gab es jährlich 142,5 Millionen Euro.

Darüber haben sich die österreichische Regierung und die Vertreter der Bundes-Länder geeinigt.

Ausbau der Kinder-Betreuung

Das Geld soll auf die österreichischen Bundes-Länder aufgeteilt werden. Je größer die Einwohner-Zahl in einem Bundes-Land, desto mehr Geld bekommt es. Das Geld soll auf 3 Arten ausgegeben werden.

Ein Teil des Geldes soll für Kinder-Betreuung ausgegeben werden.

Ein weiterer Teil soll für die sprachliche Früh-Förderung ausgegeben werden.

Der 3. Teil des Geldes kann je nach Bedarf ausgegeben werden.

Bedenken

Es soll viel Geld ausgegeben werden. Aber es gibt auch Bedenken, dass dieses Geld nicht ausreicht, um die Arbeits-Bedingungen von Kinder-Betreuern und Helfern ausreichend zu verbessern.