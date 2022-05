Der österreichische Politiker Reinhard Lopatka ist zum Sonder-Beauftragten der OSZE ernannt worden. Er soll zwischen Russland und der Ukraine vermitteln. Lopatka arbeitet seit 2013 als Politiker des österreichischen National-Rates.

Frieden sichern

OSZE ist die Abkürzung für „Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“. Die OSZE ist eine große internationale Organisation. Zur OSZE gehören 57 Länder weltweit. Die meisten Mitglieds-Länder der OSZE sind Länder in Europa. Die OSZE setzt sich für Sicherheit und Frieden in den Ländern ein und hilft beim Wieder-Aufbau nach Konflikten.