Am 13. und 14. Mai gibt es in der Messe-Halle Graz die Fahrrad-Börse der Arbeiter-Kammer (AK). Am Freitag kann man Räder, die man nicht mehr braucht, abgeben. Das kann man zwischen 10 Uhr und 20 Uhr machen. Den Preis für das Rad oder die Räder kann man selbst festlegen.

Man kann verschiedene Arten von Rädern abgeben. Die einzige Voraussetzung ist, dass sie noch funktions-tüchtig sind.

Am Samstag zum Kauf angeboten

Am Samstag werden die Räder dann zum Kauf angeboten – und zwar zwischen 10 Uhr und 17 Uhr. Der Verkaufs-Erlös wird nach Ende der Fahrrad-Börse direkt an den Verkäufer ausgezahlt. Wird das Geld nicht abgeholt, geht das Geld an wohltätige Einrichtungen.

Wird das Rad nicht verkauft, kann man es nach der Börse wieder abholen. Nicht verkaufte Räder, die nicht mehr abgeholt werden, werden gespendet.

Weitere Informationen zur Fahrrad-Börse gibt es bis 18. Mai unter der Nummer 0664/8216476.