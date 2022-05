Bei einer Versteigerung wurden für ein Trikot von Diego Maradona 8,81 Millionen Euro bezahlt. Bei einer Versteigerung kann man für Dinge Geld bieten. Derjenige, der den höchsten Geld-Betrag bietet, bekommt dann den Gegenstand. Es handelt sich um jenes Trikot, das Diego Maradona im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft (WM) 1986 getragen hatte. Damals spielte Argentinien gegen England.

Legendäres Spiel

Das WM-Viertelfinalspiel Argentinien gegen England aus dem Jahr 1986 ist ein legendäres Spiel. Diego Maradona schoss die 2 Tore für Argentinien innerhalb von 4 Minuten. Das 1. Tor ist bekannt als „Hand Gottes“. Maradona verwendete seine Hand, damit er das Tor schießen konnte. Das ist eigentlich gegen die Regeln.

Das 2. Tor in diesem Spiel wurde zum „Tor des Jahrhunderts“ gewählt. Maradona schaffte es an zahlreichen englischen Spielern vorbei und schoss das Sieges-Tor. Argentinien schafft es bis ins Finale und konnte in diesem Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnen.