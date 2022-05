Rund um den Red Bull-Ring wurden neue Bau-Projekte angekündigt. Der Red Bull-Ring ist eine Renn-Strecke in Spielberg. Dort finden beispielsweise Motorrad- und Formel-1-Rennen statt. Die Stadt Spielberg profitiert davon, weil viele Zuschauer zu den Rennen kommen. Diese übernachten dann in Hotels rund um die Renn-Strecke. Die Renn-Strecke in Spielfeld gehört Dietrich Mateschitz.

Bau-Projekte

Jetzt wurden neue Bau-Projekte in Spielberg angekündigt. Bekannt wurde, dass Mateschitz das „Grand-Prix-Hotel“ in Spielfeld kauft. Nach dem Kauf soll das Hotel renoviert und ausgebaut werden. Mateschitz besitzt mehrere Hotels in der Region Spielfeld und auch in Graz.

Im Zentrum von Spielberg soll eine Art Park entstehen, in dem unterschiedliche Baum- und Pflanzen-Arten zu sehen sein werden. Ebenfalls gebaut wird eine Strecke für Motorräder, die durch ein großes Wald-Stück nördlich von Spielberg führt.

Reichste Person Österreichs

Dietrich Mateschitz ist einer der Mit-Besitzer des Energy-Drink-Herstellers Red Bull. Er wird häufig als der Chef von Red Bull bezeichnet. Er soll die reichste Person Österreichs sein. Seine Firma Red Bull ist in vielen Bereichen tätig. Zum Beispiel im Extrem-Sport. Zum Beispiel hat Red Bull ein Formel-1-Team.