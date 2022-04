Es gibt viele Kinder, die nicht bei ihren Familien sein können. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Einen Ort, an dem andere auf sie aufpassen, haben viele von ihnen im SOS-Kinderdorf in Stübing gefunden. Dieses feiert nun sein 60-jähriges Bestehen.

Leben in Wohn-Gemeinschaften

Seit der Gründung wurden mehr als 2.000 Kinder und Jugendliche dort aufgenommen. Mittlerweile gibt es mehrere SOS-Kinderdörfer in der Steiermark.

In Stübing leben die Mädchen und Burschen in Wohn-Gemeinschaften in Häusern. Derzeit leben dort rund 80 Kinder und Jugendliche.

Wenn es möglich ist, werden die Eltern oder andere Verwandte so gut wie möglich einbezogen. Stabile Beziehungen sind für Kinder und Jugendliche wichtig.

Geflüchtete Kinder aufgenommen

Der Ukraine-Krieg beschäftigt die Bewohner sehr. Es sind auch rund 30 geflüchtete Kinder aus der Ukraine in steirischen Kinderdörfern untergekommen.