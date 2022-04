Heike Wendt ist eine Professorin an der Universität Graz. Sie beschäftigt sich mit Bildungs-Forschung. Dabei begutachtet sie die Chancen-Gleichheit in Bildungs-Systemen.

Verschiedene Bildungs-Systeme

Bis jetzt hat sie 70 Bildungs-Systeme in unterschiedlichen Ländern der Welt kennengelernt. Zum Beispiel in Australien, Chile oder Tschechien. Dabei war sie auch in einer Inklusions-Klasse. In einer Inklusions-Klasse sind Schüler mit Beeinträchtigungen. Dort wurde individuelles Lernen ermöglicht. Das heißt, dass die Schüler auf ihre eigene Weise und in ihrem eigenen Tempo lernen können.

Schwerpunkt: Bildungs-Gerechtigkeit

Die Professorin beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Thema Bildungs-Gerechtigkeit. Dabei versucht sie einige Fragen zu klären. Zum Beispiel wie es zu Benachteiligungen von bestimmten Schüler-Gruppen kommt. Das sind zum Beispiel Schüler mit Migrations-Hintergrund oder Schüler aus Familien mit geringerem Einkommen. Menschen mit Migrations-Hintergrund sind Menschen, die aus anderen Ländern nach Österreich gekommen sind.

Wenig Bildungs-Gleichheit im österreichischen Bildungs-System

Die Leistungen der Schüler entwickeln sich gut in Österreich. Doch bei der sozialen Gerechtigkeit in der Bildung wird in Österreich noch wenig getan, meint die Professorin. Das ist bei der Bildungs-Gleichheit auch der Fall. Vor allem Schüler mit nicht-deutscher Mutter-Sprache sind davon betroffen.

Vergleicht man Österreich mit anderen Ländern, steht Österreich weit oben bei Problemen im Bereich der Chancen-Gerechtigkeit.