Das slowenische Atom-Kraftwerk Krsko soll ausgebaut werden. Zum bestehenden Reaktor soll ein 2. Reaktor gebaut werden. Ob der 2. Reaktor gebaut wird, ist aber noch unklar. Das Atom-Kraftwerk Krsko ist seit 1983 in Betrieb.

Das Atom-Kraftwerk Krsko befindet sich in Slowenien. Es ist etwa 70 Kilometer Luft-Linie entfernt von Österreich.

Prüfung

Die zuständige Energie-Firma „Gen“ hat die Pläne für den Ausbau eingereicht. Diese werden vom slowenischen Umwelt-Ministerium geprüft. Die Umweltverträglichkeits-Prüfung wird einige Zeit dauern. Im Jahr 2023 wird zuerst einmal entschieden, ob und wie lange die Laufzeit für den 1. Atom-Reaktor verlängert wird. Bis spätestens 2027 soll feststehen, ob der Ausbau genehmigt wird oder nicht.

Unterlagen werden übersetzt

Einige österreichische Politiker sind gegenüber den Plänen misstrauisch. Am 19. Mai werden Vertreter Sloweniens bei einer Veranstaltung an der Technischen Universität Graz (TU Graz) die Pläne genauer vorstellen. Die Veranstaltung wird auch im Internet übertragen. Im Vorhinein können telefonisch und per E-Mail Fragen gestellt werden.

Viel Strom

Ein Atom-Kraftwerk ist ein Kraftwerk, das sehr viel Strom erzeugt. Das passiert, indem Atom-Kerne gespalten werden. Überwacht ist das ungefährlich. Wird aber zu viel Energie in sehr kurzer Zeit freigesetzt, kann das sehr gefährlich werden. Es kann zu einer Ketten-Reaktion kommen. Diese kann zu einer Explosion führen. Dabei wird dann radioaktive Strahlung freigesetzt. Man sieht sie nicht, aber radioaktive Strahlung ist hochgiftig.

Sehr schädlich

Radioaktive Strahlung ist sehr schädlich für Menschen, Tiere und die Umwelt. Sie kann die Gesundheit massiv schädigen und zu schweren Krankheiten führen.