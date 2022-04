Der russische Präsident Wladimir Putin verlangt, dass Rechnungen für russisches Gas in Rubel bezahlt werden. Rubel ist die russische Währung. Mit Rubel wird in Russland bezahlt. Seit März müssen viele Länder in Europa russische Gas-Rechnungen in Rubel bezahlen. Sie können aber auch Euro an die Gazprom-Bank überweisen. Dann leitet die Bank die Rechnungs-Beträge in Rubel weiter.

Gas-Stopp für Polen und Bulgarien

Polen und Bulgarien haben das nicht gemacht. Das hat nun Folgen. Denn Russland liefert kein Gas mehr an Polen und Bulgarien.