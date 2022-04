UN-Generalsekretär Antonio Guterres will am heutigen Donnerstag in die ukrainische Hauptstadt Kiew reisen. Dort will er sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen.

Die UNO ist eine große Organisation. UNO steht für United Nation Organization, auf Deutsch Vereinte Nationen Organisation. Der UNO gehören 193 Staaten an. Die UNO wurde 1945 nach dem Ende des 2. Welt-Krieges gegründet. Ziel der UNO ist es, dass die Menschen in Frieden leben können und dass die Menschen ein gutes Leben in Sicherheit führen können.

Forderung nach Waffenruhe

Der Chef der UNO will mit dem ukrainischen Präsidenten vor allem über die ukrainische Hafen-Stadt Mariupol sprechen. Dort gibt es viele russische Soldaten. Ukrainer können die Stadt nur schwer verlassen.

Zuvor hat sich Antonio Guterres in Moskau mit den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Gegenüber dem Präsidenten kritisierte er den Angriff auf die Ukraine und forderte eine Waffenruhe.