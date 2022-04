Auto-Unfälle können gefährliche Folgen haben. Menschen können dabei verletzt werden. Dabei sind Frauen viel häufiger von Verletzungen betroffen als Männer. Der Grund ist, dass der Körper bei Männern und Frauen unterschiedlich ist.

Autos angepasst an Männer

Autos müssen bestimmte Sicherheits-Vorrichtungen besitzen. Diese sind aber häufig an den Körper eines Mannes angepasst. Ein durchschnittlicher Mann ist 1,75 Meter groß und 78 Kilo schwer. Frauen sind im Durchschnitt kleiner und leichter.

Crash-Test-Dummys

Ein Crash-Test-Dummy ist eine Puppe in Menschen-Größe. Mit so einem Dummy testet man die Sicherheits-Vorrichtungen in einem Auto. Dafür wird mit einem Auto ein Unfall nachgestellt.

Die Crash-Test-Dummys wurden aber nach Männer-Körpern gebaut. Um Auswirkungen für Frauen zu testen, werden kleinere Männer-Dummys benutzt. Das ist aber kein Ersatz. Der Körper einer Frau ist anders gebaut als der Körper eines Mannes.

Virtuelle Crash-Tests sollen helfen

Virtuelle Crash-Tests können helfen. Diese Tests werden am Computer gemacht. Durch die Tests kann man besser erkennen, wie sich ein Unfall auf den Körper auswirkt. Dabei werden zum Beispiel die Größe, das Gewicht und das Alter beachtet. So kann man das Verletzungs-Risiko zwischen Männern und Frauen für bestimmte Fahrzeuge vergleichen. So will man sicherstellen, dass Frauen und Männer gleich gut im Auto geschützt sind.

Es gibt auch einen echten Dummy, der die gleiche Größe und das gleiche Gewicht hat wie der virtuelle Dummy. Mit diesem Dummy kann überprüft werden, wie der echte Auto-Sitz passt und vor Verletzungen schützt.

Autos oft nicht sicher

Eine Untersuchung hat gezeigt, dass Frauen oft mit unsicheren Autos fahren. Diese Autos erfüllen meist nicht die Sicherheits-Standards. Auf der Seite der Euro NCAP kann man die Sicherheit von Fahrzeugen vergleichen.

Man kann seine Sicherheit auch selbst verbessern. Vor dem Losfahren sollte man seinen Gurt noch einmal straffen und dicke Jacken ausziehen. Diese sorgen für zu viel Luft zwischen dem Gurt und dem Körper. Der Gurt kann eine Person bei einem Unfall nicht richtig zurückhalten. Außerdem sollte man passende Schuhe tragen.

Für Beifahrer ist ein Auto-Unfall oft gefährlicher. Der Sitz könnte zu weit hinten sein. Auch die Lehne könnte die falsche Position haben. Zum Beispiel die Liege-Position. Dadurch kann man sich mit den Beinen nicht mehr abstützen. Außerdem könnte man durch den Gurt rutschen. Von diesem Risiko sind auch Männer betroffen. Und große Personen sollten darauf achten, dass die Kopf-Stütze weit genug oben ist.