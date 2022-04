In Österreich leben das 1. Mal mehr als 9 Millionen Menschen. Von Jänner bis April stieg die Bevölkerungs-Zahl um mehr als 47.000 Menschen. Das ist mehr als im gesamten Jahr 2021.

Viele Menschen aus dem Ausland

Seit dem Krieg in der Ukraine sind viele Menschen nach Österreich geflüchtet. Generell steigt die Bevölkerungs-Zahl durch Zuwanderer. Zuwanderer sind Menschen, die aus einem Land in ein anderes Land ziehen.

Viele Menschen, die in Österreich leben, wurden in einem anderen Land geboren. Viele Menschen, die in Österreich leben haben keine österreichische Staats-Bürgerschaft. Die Geburten in Österreich gehen stattdessen zurück.

Meisten Einwohner in Wien

Mit 1.951.354 Einwohnern hat Wien die größte Einwohner-Zahl in Österreich. Und Wien wird wohl auch weiterhin wachsen. Auch in Nieder-Österreich soll es ein ähnliches Wachstum wie in Wien geben.

In Kärnten hingegen dürften immer weniger Menschen wohnen.

Lieber Stadt als Land

Grund für das Wachstum ist, dass immer mehr Menschen in Städte ziehen. Dadurch wachsen die Städte und deren Umgebung immer mehr. Auch Graz und Graz-Umgebung werden deutlich größer. In anderen steirischen Orten (vor allem in ländlichen Gebieten) wird die Zahl der Einwohner geringer.

Immer mehr ältere Menschen

Die Bevölkerung in Österreich wird auch immer älter. Seit letztem Jahr leben in Österreich mehr Menschen über 65 Jahren als Menschen unter 20 Jahren.