Mit dem Kultur-Pass haben Menschen, die sich gerade keine Tickets leisten können, Zutritt zu Kunst und Kultur-Veranstaltungen.

Gratis-Eintritt mit Kultur-Pass

Man bekommt den Kultur-Pass bei bestimmten Kultur-Einrichtungen oder Hilfs-Organisationen. Man muss einen Einkommens-Nachweis vorzeigen. Mit dem Kultur-Pass hat man bei 216 Veranstaltern gratis Eintritt. Denn Kultur-Angebote sollen für alle Menschen zugänglich sein. Auch für jene Personen, die wenig Geld zur Verfügung haben.

Aktions-Tag 28. April

Der Aktions-Tag von „Hunger auf Kunst & Kultur“ ist am 28. April in Graz. An diesem Tag gibt es viele Kultur-Veranstaltungen. Zum Beispiel gibt es eine Kunsthaus-Ausstellung „Amazons of Pop“ in einfacher Sprache, einen Samba Tanz-Workshops und einen Stadtspaziergang mit Musik von Robert Stolz bis Granada. Diese und viele weitere Angebote kann man am Aktions-Tag tagsüber gratis besuchen. Am Abend geht es weiter. Zum Beispiel beim Film von Ulrich Seidl im KIZ Royal Kino oder bei Pizzera & Jaus im Grazer Orpheum.

Der Aktions-Tag des Kulturpasses dauert von 10 bis 22 Uhr. Anmeldung und Details gibt es unter der Telefonnummer 0664 213 13 86. Die aktuelle Programm-Info findet man unter www.hakuk.st