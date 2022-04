Vor rund sechs Wochen wurde in Deutschland ein Puma bei einer Polizei-Kontrolle gefunden. Das Tier war in einem Auto versteckt.

Der Puma war sehr stark abgemagert und krank. Er wurde in einer tierärztlichen Auffang-Station gesund gepflegt. Inzwischen geht es ihm deutlich besser. Der Raubkatze wurde der Name "Pele" gegeben.

Nun ist auch klar, wie es mit dem Puma weitergeht. Er kommt in die Tierwelt Herberstein in Stubenberg am See in der Steiermark. Dazu wird er in einem Spezial-Transporter in die Steiermark gebracht. Wann es so weit ist, ist noch unklar.