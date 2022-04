Car-Sharing wird immer beliebter. tim ist ein Car-Sharing-Anbieter. Mehr als 3300 Menschen nutzen dieses Angebot in Graz. Es wurden bereits 1,4 Millionen Kilometer im Jahr mit einem tim-Auto gefahren. Das ist so, als würde man 35-mal um die Erde fahren. Und im Jahr 2022 dürften es mehr werden.

So funktioniert Car-Sharing

Bei Car-Sharing teilt man sich die Autos. Man kann ein Auto für eine beliebige Zeit mieten. Das kostet dann einen bestimmten Geld-Betrag pro Stunden oder pro Tag. Man holt das Auto an einem Car-Sharing-Standort ab. Und wenn man fertig ist, bringt man das Auto wieder zurück.

tim in Graz

Seit dem Jahr 2016 gibt es tim in Graz. Gestartet wurde mit 4 Autos. Mittlerweile sind es 70 elektrische Autos (E-Autos). In Graz gibt es 24 Standorte, bei denen man sich ein Auto leihen kann.

tim-Standorte gibt es auch in 9 Gemeinden in Graz-Umgebung. Mit Car-Sharing will man die Zahl der Autos und der Auto-Fahrer verringern. Laut Holding Graz teilen sich ungefähr 19 Menschen ein tim-Auto. Das sind 19 private Autos weniger in Graz.