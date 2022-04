Am Sonntag fand in Italien das „Race Across Italy“ statt. Dabei handelt es sich um ein Fahrrad-Rennen mit einer Strecken-Länge von 775 Kilometer. Die Rekord-Zeit für diese Strecke lag bisher bei 26 Stunden. Christoph Strasser hat die Strecke in nur 24 Stunden geschafft und damit einen neuen Rekord aufgestellt.

Viele Rekorde

Strasser hat schon sehr viele große Fahrrad-Rennen wie das „Race Across America“ gewonnen. Und auch sonst hat er viele Rekorde im Weit-Radfahren erreicht. Er war beispielsweise der 1. Mensch, der es schaffte, in 24 Stunden mehr als 1.000 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren. Dies hat er letztes Jahr geschafft, als er auf einer Strecke in Zeltweg 1.026 Kilometer in 24 Stunden gefahren ist.