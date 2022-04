Dieses Wochenende wird die A2 Süd-Autobahn in der Nacht gesperrt. Und zwar in beide Richtungen zwischen Graz-Raaba und Feldkirchen. Der Grund ist der Bau einer Eisenbahn-Brücke über der Autobahn. Sie wird in Feldkirchen über die A2 Süd-Autobahn gebaut.

Umleitungen in der Nacht

Dieses Wochenende wird es in der Nacht Umleitungen geben. Und zwar von Freitag, dem 22. April, um 22 Uhr bis Samstag, den 23. April, um 7 Uhr. Und von Samstag, den 23. April, um 22 Uhr bis Sonntag, den 24. April, um 10 Uhr.

Der Verkehr wird über folgende Strecke umgeleitet. Über den Knoten Graz-Raaba, den Süd-Gürtel, die Puntigamer Brücke und die Triester Straße.

Auch Fußgänger-Brücke betroffen

Die Baustelle wird auch die Fußgänger und Radfahrer betreffen. Die Fußgänger- und Rad-Brücke muss vorübergehend entfernt werden. Sie wird erst Ende kommender Woche wieder aufgebaut.

Eisenbahn-Brücke über Autobahn

Die Eisenbahn-Brücke wird parallel zur bereits bestehenden Brücke gebaut. Die Brücke wird in 4 Einzel-Teilen aufgebaut. Die Pfeiler wurden bereits gebaut. Die Gleise sollen ab Mitte 2023 verlegt werden.

Bis Ende 2025 soll die Koralm-Bahn in Betrieb sein. Die Koralm-Bahn fährt dann zwischen Graz und Klagenfurt Ende 2025. Die Fahr-Zeit soll nur 45 Minuten betragen.